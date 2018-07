Zombieland : on sait quand sortira la suite et c’est très symbolique

On connaît la date de sortie du si désiré « Bienvenue à Zombieland 2 » et elle n’a pas été choisie au hasard !

On pourra dire qu’on l’a attendu cette suite ! Des années durant, la possibilité d’une suite au désormais culte Bienvenue à Zombieland a été espérée par une armée de fans. On ne compte plus le nombre de fois où on a cru que la machine allait être mise en marche. Sortira ? Sortira pas ? Le suspense n’a plus lieu d’être, cette suite verra le jour.

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, on a su que toute l’équipe du premier volet remettait le couvert ! Ruben Fleischer est de retour derrière la caméra pour diriger le quatuor qu’on a adoré suivre : Jesse Eisenberg, Emma Stone, Woody Harrelson, et Abigail Breslin. L’attente fut longue, probablement pour que les calendriers des uns et des autres s’accordent, mais au moins, cette suite ne se fera pas au rabais avec la moitié de l’équipe du premier film.

De ce que l’on sait sur l’intrigue, le petit groupe traversera encore un pays envahi de zombies et se rendra même à la Maison Blanche. Leur parcours sera rythmé par de multiples affrontements et une cohabitation mouvementée. On s’était rendu compte qu’ils avaient tous leur propre caractère. Ils devront faire avec pour rester unis ! On se délecte d’avance de retrouver ces figures que l’on a aimé et le ton déjanté du premier volet. Entre la comédie et le film d’horreur, Bienvenue à Zombieland a ravi le public par son énergie dévastatrice et ses personnages charismatiques. Au point de rentrer dans la pop-culture grâce à des scènes ou des répliques cultes.

10 ans tout pile, ou presque

Sony nous a fait poireauter un sacré moment mais la patience paye ! On sait quand cette suite va sortir : le 11 octobre 2019. Une date pas déterminée au hasard puisqu’elle tombe 10 ans après la sortie de Bienvenue à Zombieland. Il était sorti sur le territoire américain le 2 octobre 2009, puis en France le 25 novembre 2009. Cette date correspond bien entendu au calendrier des USA, rien n’est encore totalement défini pour une sortie française mais nous pouvons penser qu’elle aura lieu dans les mêmes eaux, entre octobre et novembre 2019. Cela nous laisse le temps de nous refaire le premier film ou de redécouvrir la délicieuse bande-annonce ci-dessous :

https://youtu.be/NPbsp_nFj7M

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com