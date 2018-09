Zendaya se verrait bien jouer la petite sirène

Nous vous faisions part fin août de la possibilité de voir Zendaya (The Greatest Showman, Spiderman : Homecoming) dans le rôle de la petite sirène. Aujourd’hui, nous apprenons grâce à nos confrères de chez Variety que l’actrice et chanteuse de 22 ans souhaite bel et bien jouer dans le live-action La Petite Sirène de Rob Marshall (Le Retour de Mary Poppins).

Le dessin animé sorti en 1989 et adapté de l’oeuvre d’Andersen, nous contait l’histoire de la fille du roi Triton, Ariel, désireuse de devenir humaine. Comme vous le savez, la sirène intrépide est rousse aux yeux bleus avec une queue verte. Nous savions déjà que Disney cherchait une actrice de couleur pour le rôle d’Ariel et avait pour ce faire contacté Zendaya.

L’idée est plutôt bonne sachant que la jeune femme maîtrise parfaitement les vocalises, la preuve en est avec The Greatest Showman. Zendaya est par ailleurs habituée de la maison de Mickey puisqu’elle avait fait ses premiers pas sur Disney Channel en tenant l’un des rôles principaux de Shake it Up.

Zendaya a profité de la rumeur pour déclarer être ouverte au fait d’incarner Ariel dans le live-action de Marshall. C’est lors de l’avant-première de Yéti & Compagnie (sortie prévue dans nos salles le 17 octobre) avant-hier que l’actrice a confirmé à Marc Malkin de chez Variety être intéressée par le rôle.

I had a really great day today and I hope everyone and their families enjoy Smallfoot as much as I enjoyed being apart of it! ❄️See you in theaters in 6 days!❄️ pic.twitter.com/kCcqnvzZb1

— Zendaya (@Zendaya) September 23, 2018