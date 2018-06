Wonder Woman 2 : une première image teaser dévoilée

Première image teaser pour Wonder Woman 2 qui confirme que l’intrigue prendra place dans les années 80, et en 1984 plus précisément.

Alors que le tournage de Wonder Woman 2 vient de débuter, Geoff Johns a dévoilé sur ses réseaux sociaux une bannière qui lance officiellement les hostilités ! Sous un filtre rétro apparaît l’inscription « WW84 ».

On fait rapidement le lien entre Wonder Woman et une probable année 1984 durant laquelle se déroulera l’intrigue de cette suite tant attendue. On savait déjà globalement que l’intrigue allait prendre place durant les années 80, selon la volonté de la réalisatrice Patty Jenkins et du studio. Ce qui place la super-héroïne Wonder Woman en pleine Guerre Froide.

Une image teaser qui soulève quelques questions quant à l’intrigue qui se passera aux États-Unis. Sauf que les USA et l’année 1984 ne proposent pas grand chose d’excitant si ce n’est les Jeux olympiques d’été organisés à Los Angeles, boycottés par l’URSS et une partie du bloc communiste. Il sera intéressant de voir comment le film va exploiter l’Histoire pour les besoin de sa propre histoire. En parallèle, le film se concentrera normalement principalement sur la relation Wonder Woman/Cheetah. On sait que cette dernière sera la grande méchante que devra affronter l’Amazone.

Nous aurons forcément plus d’éléments de réponse durant la suite de la phase de promotion. Le film est toujours prévu chez nous le 30 octobre 2019.

