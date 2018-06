Wonder Woman 2 : les premières vidéos de tournage sont là !

C’est avec l’appui de nos confrères de chez Comingsoon que nous pouvons vous dévoiler les prémisses du tournage du second volet de Wonder Woman. Celui-ci prend actuellement place dans les rues de Washington DC aux États-Unis. Les prises de vues ont à peine débuté qu’elles envahissent déjà la toile !

Dans cette première vidéo, nous pouvons découvrir Gal Gadot (Diana Prince) et Chris Pine (Steve Trevor) évoluant entre le Mémorial de la Marine et les Archives. Chris Pine le retour oui, tel que l’a subtilement annoncé la réalisatrice sur Twitter, la semaine passée. Vous pouvez en tous les cas apercevoir les comédiens entre les voitures grise et bleu clair. L’Amazone semble se trouver au milieu d’un rassemblement qui dégénère.

Gal Gadot and Chris Pine (between the gray and light blue cars) filming #WonderWoman1984 between the Navy Memorial and the Archives pic.twitter.com/GWA6pFkuXD

— Eagle Eyes in DC (@eagleeyesinDC) June 16, 2018