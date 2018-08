Wes Anderson va tourner son prochain film à Angoulême

La nouvelle nous vient du site du journal régional, Sud Ouest: le réalisateur de The Grand Budapest Hotel posera ses valises, pendant quatre mois, dans la charmante petite ville française. Celui qui n’a jamais caché son amour pour la France, s’en inspirant régulièrement à travers ses films, a finalement choisi la Charente. Un choix peu étonnant pour le réalisateur qui a toujours mis en avant des petites villes hybrides à la fois typiquement américaines mais portant aussi les traits des villes européennes.

Comme le souligne le site, pour le moment, aucune information n’a été révélé concernant le nouveau projet de Wes Anderson excepté le fait que le récit se déroulera juste après la Seconde Guerre Mondiale. Le choix d’une ville française est donc totalement justifié, le pays ayant été largement touché pendant les deux grandes guerres. Le cinéaste, fraîchement couronné du succès de son Ile aux chiens, s’est déplacé en juin dernier dans la ville aux 42 000 habitants. Investi et très perfectionniste, il aurait hésité entre elle et Nice, toute aussi charmante et bien plus connue.

Avec son centre ville historique atypique, son vieil Angoulême au passé historique fortement imprégné de la Seconde Guerre Mondiale, sa topographie au potentielle cinématographique énorme et ses nombreux remparts, la ville au festival de BD à la renommée mondiale, semble être un terrain de jeu en or pour le cinéaste aux long-métrages visuellement très reconnaissables.

Made in France

Bien que qualifiée comme « Terre de tournage », la région n’a pratiquement jamais accueilli de réalisateurs américains excepté, et pas des moindres, Steven Spielberg qui avait filmé, en 1980, quelques scènes des Aventuriers de l’arche perdue à La Rochelle pendant quelques jours. La France reste un des pays accueillant le plus de tournages au monde surtout dernièrement avec des productions américaines et plus impressionnantes comme Mission Impossible: Fallout dont l’action se déroulait, en grande partie, dans la Capitale française.

Cette fois, le réalisateur de Moonrise Kingdom restera bien plus longtemps que ses confrères puisqu’il le tournage a été annoncé pour une durée de quatre mois et devrait débuter en Février prochain tandis qu’une partie de l’équipe technique devrait débarquer d’ici l’automne. Affaire à suivre !

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com