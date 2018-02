U-22 juillet : un film sur Utøya divise les rescapés de la tuerie

Présenté pour la première fois lundi à la Berlinale, U-22 juillet retrace à travers Kaja, personnage fictif de 19 ans, les 72 interminables minutes au cours desquelles l’extrémiste de droite Anders Behring Breivik avait traqué et abattu des jeunes paniqués, piégés sur un îlot proche d’Oslo, le 22 juillet 2011.

Le carnage dirigé contre un camp d’été de la Jeunesse travailliste avait fait 69 morts, adolescents pour la plupart.

Le réalisateur ” Erik Poppe fait du pire cauchemar de ma vie un divertissement” , s’est emporté Kent Rune Pedersen, un des rescapés du massacre, qui se dit toujours hanté par « des flashbacks, des rêves, des bruits, des cris et des images« .

Il écrivait dans une chronique en juin 2017.

Contacté lundi par l’AFP, il n’en démord pas : « hors de question d’aller au cinéma voir un tel film« .

Quelques 300 survivants et proches des victimes ont accepté de visionner U-22 juillet en présence de personnels de santé. C’était avant qu’il n’entre en compétition au festival de Berlin. Et tous ne sont pas du même avis.

Estime Tore Remi Christensen, qui avait échappé au tueur en se cachant dans des toilettes : « Ce n’est en tout cas pas du divertissement« .

Il est important que cette histoire sorte maintenant et pas dans 50 ans, pour qu’elle colle autant que possible à la réalité. D’autant plus que les mêmes forces diaboliques sont en train de s’enraciner partout dans le monde. Il est donc urgent d’exposer les conséquences auxquelles on s’expose