Twins : Gérard Depardieu se lance dans l’exorcisme

Alors que la saison 2 de Marseille vient tout juste de sortir sur Netflix, voilà que l’homme s’affiche dans la bande-annonce d’un film pour le moins… surprenant : Twins.

Futur nanar culte ?

Disons-le d’entrée : ce film fantastique, signé Lamberto Bava (fils de Mario), a tout du parfait nanar à visionner un samedi soir d’infortune entre amis un peu (beaucoup) éméchés. Le pitch ? Des jumelles, nées au cours d’une messe démoniaque, exterminent la population locale. A Gérard Depardieu, ici exorciste à ses heures perdues, de mettre fin au massacre. Vous trouvez ça kitch ? Vous n’avez encore rien vu !

Au programme : éventration, musique angoissante discount et jeu d’acteurs à couper le souffle (dans le mauvais sens du terme, certes). Sans oublier le sang à gogo, du plus bel effet pour les spectateurs les plus sensibles. Hélas, aucune date de sortie française n’a encore été annoncée. On ne sait pas vous, mais nous, on a déjà hâte de voir ce petit chef-d’oeuvre – sans ironie, promis.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com