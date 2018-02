TV : 85 fictions françaises dans le Top 100 de 2017

Sur les 100 meilleures audiences de fictions réalisées en 2017 à la télévision, 85 étaient françaises, soit quatre de plus qu’en 2016, selon une étude de Médiatrie publiée mercredi. Ces 85 fictions françaises ont chacune recueilli en moyenne 6,2 millions de téléspectateurs, contre 6,6 millions pour les 81 fictions françaises du classement 2016, selon l’étude.

Soixante-dix-neuf d’entre elles ont été diffusées en première partie de soirée, ajoute l’étude, précisant que la fiction est le premier genre de programmes proposé avec 23,2% de l’offre télévisuelle.

Une évolution de la fiction qui paye

Sur les 100 meilleures fictions en 2011, on ne comptait que 11 françaises dans le classement dominé par les productions américaines, rappelle l’étude.

Plus des deux tiers (68,3%) des personnes interrogées considèrent que la qualité de la fiction française s’est améliorée depuis 3 ans, selon Médiamétrie, soit 16 points de plus qu’en 2016. Pour 65,6% des personnes interrogées, la fiction française a progressé en terme de modernité, 61,6% en terme de variété et 58,4% en terme d’innovation.

L’étude Médiamétrie a été réalisée en décembre 2017 par Internet auprès de 1.424 personnes âgées de 15 ans et plus pour le festival des créations télévisuelles de Luchon qui se déroulera du 7 au 11 février prochains.

