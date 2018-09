Toy Story 4 : la fin est très émouvante selon l’interprète de Buzz

Le quatrième et dernier volet de la saga Toy Story sortira dans nos salles à l’été 2019 et visiblement, nos larmes vont encore couler.

Toy Story a une place bien particulière dans le coeur des fans de Pixar. Sorti sur les écrans français en mars 1996, le film réalisé par John Lasseter était en effet le tout premier long-métrage du studio, et lui a permis d’asseoir sa notoriété dans le monde de l’animation. On y faisait la connaissance d’un groupe de jouets terriblement attachants mené par un duo de choc composé du cowboy Woody et de l’astronaute Buzz l’Éclair. Tout ce petit monde prenait vie dès que son propriétaire, le jeune Andy, avait le dos tourné. Ils vivaient alors des aventures incroyables et entrainaient les spectateurs avec eux.

Le deuxième opus sorti en 1999 connut le même succès, mais c’est véritablement Toy Story 3 qui marqua toute une génération au fer rouge.

Un difficile adieu

Arrivé dans les salles en juillet 2010, soit plus de dix ans après Toy Story 2, le film réalisé par Lee Unkrich a pour beaucoup de spectateurs était synonyme de larmes versées dans la dernière partie du film, et ce pour plusieurs raisons. Pour la majorité d’entre nous, Toy Story fait partie de notre enfance : nous avons grandi avec Andy, et Buzz et Woody sont devenus de vieux amis qui possèdent une place bien particulière dans nos coeurs. Ce troisième volet devait marquer la fin de la saga, il fallait donc se préparer à dire au revoir à Buzz, Woody, Rex et les autres, et soyons honnêtes, nous ne pensions pas que cela allait être si difficile.

Souvenez-vous, dans la dernière partie du film, les jouets sont pris au piège d’un incinérateur, et comprennent que leur heure est venue : ils se prennent alors tous la main et décident d’affronter la fin, tous ensemble. Si les soldats les sauveront in-extremis des flammes, cette séquence, d’une grande puissance émotionnelle, a bien failli avoir raison de nos canaux lacrymaux.

Et si la fin du film était très symbolique (Andy léguait ses jouets à une petite fille), nous, spectateurs, comprenions bien qu’il était temps de dire adieu définitivement à ses personnages qui nous avaient accompagnés des années durant.

Mais la mélancolie ne fut que de courte durée puisque rapidement, un quatrième volet fut annoncé par les studios Disney Pixar.

Et à en croire ce qui va suivre, nous ne sommes (toujours pas) au bout de nos peines.

Encore des larmes ?

Dans un récent entretien accordé à l’émission The Talk, Tim Allen, la voix originale de Buzz l’éclair, a dévoilé les premières informations sur ce nouvel opus très attendu par les fans :

C’est très émouvant, très drôle et ça part d’une idée géniale. Mais il y a quelques scènes à la fin du film qui ont été très difficiles émotionnellement.

Il a également rajouté que le scénario de Toy Story 4 était incroyable et qu’il contenait de nombreux nouveaux personnages.

Nous ne connaissons pas pour l’instant les détails de l’intrigue. Le film est attendu dans les salles en juin 2019 et nous avons terriblement hâte, même si les larmes couleront très certainement de nouveau.

