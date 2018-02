The Lighthouse : le réalisateur de The Witch engage Robert Pattinson

Ici, Robert Pattinson, nouvelle figure forte du cinéma arty (Good Time, Maps To The Stars) rejoint l’équipe du film The Lighthouse, dernier cru estampillé Robert Eggers (The Witch). Une réunion fantasmagorique, comme le rapporte nos confrères de Deadline.

Un film d’horreur avec Willem Dafoe

The Lighthouse se présente comme un film d’horreur et devrait se dérouler dans l’Ecosse du début du XXe siècle. L’intrigue tournerait autour de « Old », gardien de phare solitaire croqué par les affres de l’âge et possiblement campé par Willem Dafoe, actuellement en pourparlers pour le rôle.

A l’heure de l’écriture de ces lignes, aucune information n’a été partagée sur la partition que Robert Pattinson jouera dans le film d’épouvante, dont le tournage doit commencer au printemps prochain. Chose sûre, le comédien britannique ne chôme pas. Faut-il vraiment vous rappeler qu’il vient tout juste d’être annoncé au casting de la prochaine production de Netflix, The King, porté par le charismatique Timothée Chalamet. Ou quand l’ex-idole des midinettes passe le flambeau à son digne successeur.

