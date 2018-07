Thaïlande : Un film sur les enfants rescapés de la grotte est déjà en préparation

Une société américaine, spécialisée dans les films liés au christianisme évangélique, envisage de produire un long-métrage sur le sauvetage des 12 adolescents et leur entraîneur bloqués pendant deux semaines dans une grotte thaïlandaise.

Ces derniers jours, le monde entier avait les yeux tournés vers la Thaïlande. Le sauvetage d’un groupe de 13 adolescents et leur entraîneur bloqués pendant deux semaines dans une grotte aura duré trois jours. Pendant que les équipes de professionnels et de bénévoles menaient leurs opérations de secours, une société de production est arrivée sur place. Elle a commencé à recueillir des témoignages afin de préparer un futur long-métrage.

Le sauvetage des adolescents et leur entraîneur retenus dans une grotte inondée en Thaïlande est désormais terminé. Selon un responsable du ministère de la Santé publique, les rescapés sont “en bonne santé”. L’histoire aurait cependant pu très mal se terminer.

Le vendredi 6 juillet, l’un des plongeurs est décédé d’asphyxie alors qu’il apportait des vivres au groupe. Les pompes qui vidaient la grotte sont ensuite tombées en panne alors que des sauveteurs étaient à plus d’un kilomètre de la sortie. Ces derniers ont finalement réussi à s’extraire. C’est ce qu’ont expliqué deux plongeurs au Guardian.

Une société de production américaine derrière l’adaptation

L’histoire du groupe d’adolescents et de leur sauvetage a d’ores et déjà intéressé des producteurs américains. Le Hollywood Reporter révèle que la société Pure Flix Entertainment envisage en effet de produire un long-métrage sur le sujet. Michael Scott, CEO de Pure Flix qui habite trois mois par an en Thaïlande, a déclaré au site américain :

Le courage et l’héroïsme dont j’ai été témoin sont incroyablement inspirants, alors, oui, nous allons faire un film de cette histoire.

Il a ajouté au Hollywood Reporter :

Ce fut vraiment un effort d’équipe impliquant Britanniques, Australiens, Américains et Thaïlandais, et les plongeurs nous ont raconté des histoires incroyables. Ils avaient moins de cinq mètres de visibilité, combattaient les courants violents et utilisaient un système de deux plongeurs pour chaque garçon sauvé.

La société de production est spécialisée dans les longs-métrages liés au christianisme évangélique. En 2014, elle a notamment produit le film Dieu n’est pas mort. Dans ce dernier, un professeur de philosophie questionne la foi de ses élèves en leur demandant de prouver que Dieu est mort. Michael Scott a fait savoir qu’il ne voulait pas forcément que le long-métrage sur le sauvetage aborde le christianisme.

Pour le moment, Pure Flix n’a pas la possibilité de lancer la production du film. La société doit en effet obtenir les droits exclusifs sur les témoignages qu’elle a commencé à recueillir. Pour le moment, la boîte de Michael Scott, qui a déjà produit 5 films en Thaïlande entre 2008 et 2011, s’est entretenue avec des plongeurs.