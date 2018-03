Terrence Malick travaille sur un projet de réalité virtuelle

Il s’agit d’une réalisation en réalité virtuelle intitulée Together. Le cinéaste l’a présentée au SXSW Festival, qui se déroule jusqu’au 18 mars prochain à Austin.

C’est d’ailleurs sur la scène de ce festival et dans cette ville qu’il affectionne particulièrement que Terrence Malick avait tourné son précédent film, le drame Song to Song. Together n’est désormais plus visible mais sera bientôt présenté au festival du film de Tribeca, qui se déroulera à New York le mois prochain.

Terrence Malick collabore avec le chef opérateur de Silence

Pour Together, Malick a travaillé avec Rodrigo Prieto, chef opérateur nommé aux Oscars pour Le secret de Brokeback Mountain et Silence. Avec ce court-métrage de six minutes, ils se sont intéressés au « pouvoir de la connexion humaine« . Pour représenter les rapprochements entre les hommes d’une façon singulière, Malick et Prieto se sont bien entourés. Il ont en effet fait appel au danseur Lil Buck et au chorégraphe Jon Boogz pour composer les mouvements de Together.

Terrence Malick changera totalement de sujet avec son prochain film. Radegund reviendra sur l’histoire de Franz Jägerstätter. Cet opposant au régime hitlérien fut exécuté en 1943 à l’âge de 36 ans. En 2007, il fut béatifié par l’Église catholique et reconnu martyre par Benoit XVI. August Diehl (Inglourious Basterds, Le jeune Karl Marx) interprète le rôle-titre. Matthias Schoenaerts, Valerie Pachner, Bruno Ganz, Jürgen Prochnow et le regretté Michael Nyqvist complètent la distribution. Aucune date de sortie n’a été annoncée, mais le film pourrait très bien être présenté au prochain Festival de Cannes. Ce ne serait pas une première pour Malick, qui remportait la Palme d’or pour The Tree of Life en 2011.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com