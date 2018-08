Terminator : voilà à quoi ressemblent les héroïnes badass du reboot !

On le sait, le tournage du dernier opus de la saga Terminator (le numéro 6 dont on ne connait pas encore le titre) de Tim Miller est en cours de tournage au moment où on vous parle !

Alors que hier dans nos colonnes, nous vous parlions de l’arrivée de Schwarzie sur le set, aujourd’hui c’est une photo des femmes du film qui fait parler. Dévoilée sur le compte twitter de la Paramount, elle met en scène de gauche à droite, Natalia Reyes (dans la peau de Dani Ramos), Mackenzie Davis (qui interprète Grace) et évidemment Linda Hamilton (l’éternelle Sarah Connor).

Official first look at the new @Terminator featuring Natalia Reyes, Mackenzie Davis and Linda Hamilton. Directed by Tim Miller (DEADPOOL). Produced by James Cameron and David Ellison. In theatres 11.22.19. #Terminator pic.twitter.com/0E9he6ujm8 — Paramount Pictures (@ParamountPics) August 1, 2018

Le rôle principal revient cette fois à Mackenzie Davis que l’on connait bien depuis Blade Runner 2049, la série Halt et Catch Fire et surtout le fameux épisode de la saison 3 de Black Mirror nommé San Junipero. Arnold Schwarzenegger et Linda Hamilton sont bien sûr de retour dans leurs rôles mythiques. Ils seront entourés de Natalia Reyes, Diego Boneta et Diego Luna (ni plus ni moins, le nouveau Terminator !).

Ce nouveau cru n’est autre que la suite directe de Terminator 2 : Le jugement dernier de James Cameron et il sera suivi de 2 autres films, ce qui en fera donc une trilogie ! Trilogie d’ailleurs produite par papa Jimmy et David Ellison (producteur de Fallout ou encore du prochain Top Gun).

Terminator 6 doit sortir le 20 novembre 2019 en France et le 22 novembre aux USA.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com