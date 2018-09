Terminator : Schwarzy et Linda Hamilton réunis sur le tournage

L’abomination Terminator Genisys n’aura pas réussi à enterrer la franchise. Un sixième film est actuellement en préparation avec l’intention de s’inscrire comme la suite du Terminator 2, l’un des plus grands titres de la SF au cinéma. Une bien bonne idée étant donné ce que les suites ont proposé depuis ce chef d’œuvre signé James Cameron.

C’est en toute logique que l’irremplaçable Sarah Connor et le T-800, les deux rôles emblématiques, vont revenir après tout ce temps pour encore faire parler la poudre. Ils seront rejoints par des nouvelles têtes, à commencer par Mackenzie Davis dans un rôle central dont on ne connaît pas encore totalement la nature. En tout cas, les premières images qui la mettent en évidence montrent une femme déterminée à en découdre. Dans le camp des méchants, Gabriel Luna a été engagé pour être le Terminator à abattre. Sans oublier Natalia Reyes qui interprétera une certaine Dani, malheureusement coincée au milieu de ce combat entre humains et machines.

Le tournage a débuté depuis quelques semaines, nous permettant de voir des premières photos prises sur le plateau. Les femmes étaient surtout au centre de notre attention mais il manquait quand même un peu de Schwarzy dans cette histoire. Ce dernier a fait parler de lui sur son compte Twitter en publiant un post débordant d’amour adressé à sa camarade Linda Hamilton.

Happy birthday to my dear friend Linda Hamilton. One of my favorite co-stars, a true badass, and a wonderful human being. I’m pumped to be back together again. pic.twitter.com/jTaBLQK2qv — Arnold (@Schwarzenegger) September 26, 2018

La photo n’a pas été prise au hasard, elle visait à reproduire celle datant du tournage de Terminator 2 pour fêter l’anniversaire d’Hamilton. Par la même occasion, on y voit un T-800 amoché et surtout un peu plus souriant. Classe, Schwarzenegger décrit sa partenaire comme « une femme vraiment badass, et un magnifique être humain. »

Tim Miller, le réalisateur de Deadpool, a été désigné comme la personne adéquate pour réaliser le film qui devrait être le premier épisode d’une nouvelle trilogie. C’est dire à quel point il ne faut pas se manquer si deux suites doivent encore arriver derrière. Pour voir de quoi il en retourne, il faudra attendre la date de sortie, fixée en France au 13 novembre 2019.

