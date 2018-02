Star Wars : vers un retour du Capitaine Phasma ?

En effet, c’est le grand ménage dans la saga Star Wars. Nous avons déjà perdu Han Solo dans Le Pouvoir de la Force, puis Luke Skywalker dans Les Derniers Jedi. Mais aussi le Suprême Leader Snoke, et enfin le Capitaine Phasma.

Alors, autant les trois premiers, on est quand même triste de les voir disparaître, autant Phasma… La voir tomber dans les flammes ne nous a fait ni chaud, ni froid. Mais est-elle vraiment morte ? Ce n’est pas le vœu de son interprète Gwendoline Christie, qui souhaite qu’elle revienne. Est-ce que ce sera le cas ?

En vérité, je n’en sais rien. Et cela me fait peur et ça me contrarie car j’ai envie que le personnage soit plus exploré. En fait, je suis très investie dans le personnage maintenant. Et c’est sincère. Pas seulement des paroles. Ça a ouvert une série d’histoires et d’aventures dans mon esprit qui expliquent qui est Phasma.