Star Wars Episode IX : Carrie Fisher sera dans le film

On sait enfin qui fera partie de l’aventure « Star Wars Épisode IX » et à la surprise (presque) générale : Carrie Fisher fera bien son retour en Leia !

Ressortez les sabres laser et replongez du côté obscur (ou lumineux, mais franchement c’est le côté le moins drôle), Star Wars Épisode IX va débuter son tournage dans les jours qui viennent sous la direction de J.J. Abrams. Ce dernier fait son retour derrière la caméra après avoir réalisé Le Réveil de la Force, puis laissé la place à Rian Johnson pour Les Derniers Jedi.

Via un communiqué annonçant la reprise des hostilités sur les plateaux, Disney / Lucasfilm en a profité pour préciser le casting qui participera à cette dernière aventure de la nouvelle trilogie. Sans surprise, nous retrouverons donc la nouvelle génération, à savoir Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Joonas Suotamo (Chewbacca), Lupita Nyong’o, Kelly Marie Tran et Billie Lourd.

L’ultime apparition de Carrie Fisher

Parmi les anciens, le studio a confirmé qu’Anthony Daniels reprendrait son rôle de C-3PO tandis que Mark Hamill fera son retour en Luke Skywalker. Vu la disparition de son personnage à la fin de l’épisode précédent, on peut légitimement supposer qu’il apparaîtra sous forme d’esprit pour guider Rey (ou Kylo) comme Yoda et Obi-Wan avant lui.

Carrie Fisher fera, elle aussi, partie de la distribution malgré sa disparition en décembre 2016. Toutefois, il était hors de question pour le réalisateur de recaster Leia ou de l’utiliser en CGI comme il l’a précisé dans le communiqué :

Trouver une conclusion satisfaisante à la sage Skywalker était impossible sans elle. Il n’a jamais été question de recaster le personnage ou d’utiliser des effets-spéciaux. Avec l’autorisation et le soutien de sa fille, Billie (ndlr : Lourd), nous avons trouvé le moyen d’honorer la mémoire de Carrie et le rôle de Leia en utilisant des images tournées lors de l’Épisode VII.

Abrams va donc utiliser des scènes tournées lors du Réveil de la Force et jamais montrées pour nous offrir les adieux de Leia à la saga, et l’ultime hommage à Carrie Fisher. On peut facilement parier qu’il s’agira d’une courte apparition, sûrement en début de film.

Enfin, le grand absent de l’ancienne génération vient enfin participer à la grande conclusion : Billy Dee Williams fera son retour dans le costume de Lando Calrissian. Notons également que le film va accueillir trois nouvelles têtes aux rôles encore inconnus : Keri Russell, Naomi Ackie et Richard E. Grant.

Star Wars Épisode IX débarquera sur nos écrans le 18 décembre 2019.

