Solo : qui est ce deuxième Wookie ?

On l’aperçoit dans le dernier trailer, et cela avait attiré la curiosité des fans. Enfin l’identité du second Wookie est révélée.

Cette fois, ça y est, le spin-off sur Han Solo (Solo : A Star Wars Story) entame son sprint final avant la sortie. Déjà montré à Cannes avec des retours mitigés, il sortira dans les salles le 23 mai prochain. Un détail avait attiré la curiosité des puristes lors de la dernière bande-annonce : la présence d’un second Wookie partageant un moment tendre avec Chewbacca.

La fin d’une rumeur

Screenrant lève le mystère sur son identité. Il s’agit de Sagwa et sa relation avec Chewie n’est pas de nature amoureuse mais amicale. Comme le soulignent, les scénaristes Lawrence et Jon Kasdan, il faut en fait interpréter ce geste de manière basique, Sagwa étant un personnage très attachant, auquel Chewbacca a du mal à se séparer.

Cette affirmation vient surtout clore un bruit persistant, prêtant une relation amoureuse au Wookie le plus célèbre de la galaxie. Les fans pensaient à Mallatobuck (Malla), l’épouse de Chewbacca dans les romans et les BD de l’univers étendu et qui est également apparue dans The Star Wars Christmas Special. En revanche, l’existence de Malla est bien confirmée ce qui n’avait rien d’évident dans la mesure où Disney a annoncé lors du rachat de Lucasfilm la suppression de l’univers étendu. Autrement dit, tout ce qui était canon, ne l’est plus.

Dans moins d’une semaine, les spectateurs feront donc la connaissance de ce nouveau personnage venant étoffer un peu plus un univers riche en créatures attachantes.

Solo : A Star Wars Story sort en salle le 23 mai 2018. Retrouvez la dernière bande-annonce ci-dessous :

