Solo : A Star Wars Story, Jon Favreau va prêter sa voix

Il était donc presque logique de le voir être associé, d’une manière ou d’une autre, à l’univers de Star Wars depuis le rachat de LucasFilm par le studio de Mickey.

Ce sera bientôt chose faite avec Solo : A Star Wars Story. En effet, Ron Howard, qui a réalisé ce second spin-off de Star Wars centré sur Han Solo, a annoncé sur Twitter que Favreau aurait une place dans son film. Et pas des moindres, puisque d’après le cinéaste, il prêtera sa voix à un extra-terrestre important du film.

Wondering why we r all together? @Jon_Favreau is voicing a very cool & important alien character for #HanSolo Flattered & fortunate I could pull him away from his #LionKing directing duties https://t.co/W5N7YoAlq6

— Ron Howard (@RealRonHoward) February 14, 2018