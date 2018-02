Solo : A Star Wars Story, enfin de vraies images !

Le second spin off de “Star Wars”, centré sur la jeunesse de Han Solo, montre enfin quelque chose de concret avec un premier Spot TV rassurant.

À un peu plus de trois mois de sa sortie, on ne peut pas dire qu’on ait eu grand chose à voir de Solo : A Star Wars Story. À tel point qu’on commençait à sérieusement s’inquiéter de la tournure de la super-production de Disney. Mais voilà qu’enfin de vraies images ont été dévoilées et, il faut bien l’avouer, on est plutôt rassuré.

En effet jusque-là on n’y croyait assez peu en ce deuxième spin-off de Star Wars, centré sur Han Solo. Disney s’attaquant là à un personnage mythique, les risques de décevoir apparaissent énorme. Mais avec ce premier spot TV, force est de constater que Ron Howard a su reprendre en main le projet. Le réalisateur offrant une ambiance assez unique, capable de se détacher de ce qu’on avait connu jusqu’ici sans perdre pour autant l’atmosphère de Star Wars.

Espérons que ce prochain film tiré de l’univers Star Wars viendra relever le niveau des précédentes déceptions qu’ont été Les Derniers Jedi et Rogue One. On pourra en voir davantage en fin de journée avec une bande-annonce plus longue qui sera dévoilée. Le film sortira lui le 23 mai 2018.

