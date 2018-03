Sherlock Holmes 3 ? Robert Downey Jr. y croit dur comme fer !

En vain ? Ce n’est pas ce que pense Robert Downey Jr., tête d’affiche des deux premiers volets. Interviewé par nos confrères d‘Entertainment Weekly sur ses projets en dehors de l’univers marvelien, le comédien a indiqué qu’une suite des tribulations du détective était toujours dans les turbines.

Un troisième Sherlock mais ce n’est pas tout ! L’homme ne manque pas d’idées et de plans de carrière. Jugez plutôt :

Je m’amuse beaucoup avec Le Voyage du Docteur Doolittle, bien que j’ai décidé de me lancer au moins une quarantaine d’autres défis, comme prendre un accent Gallois par exemple – que les Gallois eux-mêmes considèrent très dur à avoir. Et puis, il y aussi tous ces autres projets. Nous envisageons un troisième Sherlock Holmes, nous préparons la nouvelle version de Perry Mason pour HBO, et je veux toujours faire Pinocchio. »