Qu’est devenu Justin Henry, l’enfant de “Kramer contre Kramer” ?

Le dimanche 3 juin, Arte a diffusé le film Kramer contre Kramer en première partie de soirée. Ce drame bouleversant aborde la séparation d’un couple qui se déchire pour la garde de leur fils unique. Porté par les excellents Meryl Streep et Dustin Hoffman, le long-métrage révélait par ailleurs le jeune Justin Henry. Âgé de 8 ans au moment de la sortie du film, qu’est devenu ce jeune comédien extrêmement prometteur ?

Le plus jeune comédien nommé à l’Oscar

Sorti en France en 1980, Kramler contre Kramer raconte la séparation entre Joanna et Ted. Après que sa femme soit partie, Ted se retrouve seul avec Billy, leur fils de 7 ans. Alors qu’il s’est reporté sur son épouse pendant des années, Ted doit apprendre à s’occuper du petit garçon. Malgré une entente compliquée au début, le père et son fils nouent rapidement de solides liens de complicité. Lorsque Joanna réapparaît pour obtenir la garde de son fils, leur relation est mise en danger.

Justin Henry a été nommé à l’Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle pour sa performance extrêmement juste. Il est, encore à ce jour, le plus jeune comédien à avoir été nommé à la prestigieuse cérémonie. Pourtant, cela n’était pas gagné d’avance au vu de l’ambiance du tournage. Sur le plateau, Meryl Streep et Dustin Hoffman n’arrivaient en effet pas à s’entendre. Hoffman aurait fait une projection sur Streep du divorce compliqué qu’il vivait alors avec son épouse. Comme dans le film, l’acteur se battait pour la garde de leur fille Jenna. Le comédien déclarera ensuite à propos du film de Robert Benton :

Ça a été une expérience libératrice pour moi de faire sortir toutes ces choses que je traversais

Malgré la difficulté de l’expérience, Hoffman fut d’une grande aide pour le jeune Justin Henry. Pour que le jeune garçon réussisse à pleurer à l’écran et à rendre l’émotion crédible, il lui conseilla avant une prise :

Pense que ton père va bientôt mourir

Malgré son interprétation bluffante, Justin Henry repartit bredouille de la cérémonie des Oscars. Meryl Streep et Dustin Hoffman eurent en revanche tous deux droit à leur statuette. Streep remporta en effet l’Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle et Hoffman celui du Meilleur acteur. Kramer contre Kramer obtint également les Oscars du Meilleur film, Meilleur réalisateur et Meilleure adaptation.

Une pause et quelques projets plus confidentiels

Après la sortie de Kramer contre Kramer, les parents de Justin Henry refusèrent des propositions pour qu’il puisse se concentrer sur sa scolarité. Le petit garçon échappera donc à une destinée d’enfant star marquée par la drogue et les abus, à l’inverse de Macaulay Culkin et Corey Feldman.

Justin Henry se lancera par la suite dans des études de psychologie. Âgé de 47 ans, il est aujourd’hui père de trois enfants et cadre supérieur dans la vente. Il n’a cependant jamais totalement abandonné sa carrière cinématographique. Il a notamment tourné sous la direction de John Hugues, réalisateur de The Breakfast Club, dans la comédie Seize bougies pour Sam. Justin Henry a également interprété le rôle-titre de Martin’s Day, dans lequel il partageait la vedette avec le regretté Richard Harris. Les fans d’Urgences ont également pu le voir dans deux épisodes.

Il ne retrouvera malheureusement pas de rôle aussi fort que celui de Kramer contre Kramer. Au vu de sa filmographie, Justin Henry n’avait visiblement pas envie de faire une longue carrière à Hollywood, à l’inverse de son ancienne partenaire Meryl Streep. La comédienne aux 3 Oscars sera d’ailleurs prochainement à l’affiche de la saison 2 de Big Little Lies. Elle fait par ailleurs partie des actrices qui ont récemment lancé un projet anti-harcèlement sexuel.