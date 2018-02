Présence historique d’artistes transgenres aux Oscars

Ainsi l’actrice Daniela Vega interprète magistralement Marina, une femme en deuil et en proie aux préjugés de la société chilienne dans Une femme fantastique, favori pour l’Oscar du meilleur film en langue étrangère.

Dans la catégorie des documentaires, le réalisateur Yance Ford est finaliste pour Strong Island, inspiré de sa propre histoire familiale et qui se penche sur le racisme et les failles du système judiciaire. Il y revient sur la mort de son frère, un jeune Noir tué par un homme blanc ayant échappé aux poursuites judiciaires.

C’est une tendance qui se développe depuis plusieurs années, depuis (la série) Transparent ou la star Laverne Cox de la série Orange is the new black qui a fait la couverture du magazine Time et maintenant, les Oscars,