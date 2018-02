Pages inédites saupoudrées de magie : Hocus Pocus débarque en librairie

En allumant la bougie à flamme noire d’une vieille demeure, Max Dennison (Omri Katz) est loin de mesurer les conséquences de son acte. Du moins, jusqu’à ce que trois sorcières ressuscitent 300 ans après avoir été pendues ! Pour conserver leur jeunesse et leur beauté, Winifred (Bette Midler), Mary (Kathy Najimy) et Sarah Sanderson (Sarah Jessica Parker) se lancent dans une quête de haute haleine : aspirer la vie de tous les enfants.

En 2012, Disney révèle qu’une suite est dans les tuyaux. Déjà titré, Hocus Pocus 2 : Rise Of The Elderwitch, le film semble être une production imminente. C’était sans compter l’annulation qui survint quatre ans plus tard.

Malgré ce contre-temps, l’intérêt du studio aux grandes oreilles ne semble pas s’être étiolé puisqu’un téléfilm reboot est annoncé en octobre 2017. Oui, l’enthousiasme ne fut pas partagé par tous puisqu’un tel traitement est souvent synonyme d’un budget étriqué, et d’une qualité artistique potentiellement douteuse. Sans parler de l’absence du casting original, pourtant partant pour une seconde aventure. L’actrice Bette Midler ne s’est d’ailleurs pas gênée en clamant que cette adaptation sera “bas de gamme”. Au moins, c’est dit.

“Mon grimoire, mon amour !” : Hocus Pocus & The All-New Sequel

Un soupçon de remords Disney ? C’est plausible puisqu’un second projet est mis sur les rails. Cette fois-ci, les personnages sont de retour… Sur le papier ! Hocus Pocus and the All-New Sequel sera composé de deux parties : une novélisation du film de 1993, ainsi qu’une histoire inédite !

Écrite par A.W. Jantha, le lecteur se retrouvera plongé dans les rues de Salem le jour de Halloween, 25 ans après les événements de Hocus Pocus. Mariés, Max et Allison ont une fille de 17 ans appelée Poppy. Ensemble, ils devront affronter les terribles sorcières Sanderson qui ont plus d’un sort dans leur grimoire.

Voici un court extrait traduit à partir de la version anglaise en ligne sur Oh My Disney :

Une paire de mains désincarnées arborant des ongles d’une longueur insolite apparaît devant nous. Les doigts noueux griffent l’air comme s’ils ouvraient les portes d’un ascenseur. Les mains luttent pour élargir la fissure dans le voile invisible, alors que l’air semble se fendre et qu’une lueur verte scintille autour de ses bords. […] “Nous sommes de re-touuur”, chante Winifred Sanderson. Tels une vague de ravissement sinistre, les gloussements des sœurs Sanderson résonnent dans la maison. La sorcière est de retour.

Un peu de lecture n’est pas de refus en attendant les premières informations sur le téléfilm écrit par Scarlett Lacey. La date de sortie étant internationale, rendez-vous dès le 10 juillet 2018 en librairie. Les cosplayers et cosplayeuses verront là une occasion en or de revisiter un passage culte du film.

