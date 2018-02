Olivia Wilde fait ses début en tant que réalisatrice

C’est qu’à bientôt 34 ans, Olivia Wilde est désireuse de nouveaux challenges. Nos homologues du média Variety viennent ainsi d’annoncer le nom de ce premier essai, Booksmart, et même de dévoiler une partie du casting.

Un projet féminin et féministe

Sont ainsi annoncées les comédiennes Kaitlyn Dever (qu’on a pu apercevoir dans Detroit) et Beanie Feldstein (Lady Bird). Elles incarneront deux amies d’enfance qui ont passé une grande partie de leur vie de lycéenne à travailler, quitte à en délaisser leur jeunesse. Aussi, elles décident de prendre leur revanche en organisant la fête la plus mémorable que possible avant d’obtenir leur diplôme.

Le film promet d’être très féminin pour ne pas dire féministe, à commencer par l’équipe en amont du projet. Car en effet, Booksmart sera produit par Gloria Sanchez, soit la branche dite « féminine » de Gary Sanchez, la toute-puissante société de production créée par Adam McKay et Will Ferrell. L’idée étant ici de donner plus de pouvoir et de visibilité au sexe féminin au cinéma. Une décision qui, à l’aune des mouvances #MeToo et #BalanceTonPorc, raisonne plus juste que jamais.

