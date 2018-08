Nicky Larson et le parfum de Cupidon : enfin un visuel de Mammouth

Mais c’est qu’on commencerait presque à y croire à ce projet d’adaptation française du dessin animé diffusée à l’époque au Club Dorothée (et non pas du manga, beaucoup moins censuré). Bien qu’on reste sceptiques jusqu’à ce que Nicky Larson et le parfum de Cupidon débarque sur grand écran et qu’on y jette un œil nous-mêmes, Philippe Lacheau fait tout pour nous rassurer.

L’acteur-réalisateur, actuellement en tournage, continue de promouvoir son film sur ses réseaux sociaux et dévoile au compte-goutte ses personnages. Ainsi, après Nicky et Laura, c’est autour du troisième larron d’enfin se montrer : Mammouth.

Dans ce qui ressemble à une usine, l’allié (et adversaire selon les occasions) de notre coureur de jupons préféré, se montre ainsi dans le treillis militaire qu’on lui connaît et portant ses fameuses lunettes noires. Enfin, on n’en oublie pas son bazooka (qui fait un peu plastique pour le coup), idéal pour passer en force les portes, les murs ou les adversaires.

Nicky Larson ne craint personne ?

Quant à celui qui incarne Mammouth, il s’agit de Kamel Guenfoud dont c’est le premier rôle au cinéma. Le colosse l’a confirmé sur son compte Instagram en postant lui-aussi la photo avec un « C’est officiel, je suis Mammouth ». Alors certes, on ne sait pas si au-delà du gabarit, son « jeu » sera à la « hauteur » (haha), mais son arrivée au casting nous rassure quand même sur un point non négligeable.

En effet, comme nous vous le confions lors du précédent article sur le sujet, notre souci principal avec ce portage par la bande à Fifi est le choix des acteurs pour les rôles. On estime que, bien qu’il y ait un vrai effort sur la ressemblance avec leurs modèles, Nicky Larson reste un film de potes où chacun s’éclate à incarner son personnage préféré sans se demander s’il n’y avait pas un meilleur casting qui aurait été plus crédible au-delà du simple look. À ce titre, on s’attendait presque à voir un Julien Arruti bodybuildé pour jouer Mammouth. Mais Lacheau semble bien ici avoir privilégié la crédibilité aux copains. Allez savoir, peut-être qu’après la première bande-annonce on se placera dans le camp des « pour »…

Nicky Larson et le parfum de Cupidon sortira au cinéma le 6 février 2019.

