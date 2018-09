Nicky Larson et le Parfum de Cupidon : découvrez la bande-annonce

Nous vous faisions partager mi-août un premier visuel de Mammouth aka Kamel Guenfoud, dont c’est le premier rôle au cinéma. Aujourd’hui, vous avez droit à la bande-annonce de la comédie policière Nicky Larson et le Parfum de Cupidon, signée Philippe Lacheau (Babysitting, Alibi.com, Epouse-moi mon pote).

Une adaptation libre

Adaptation cinématographique du dessin animé diffusé à l’époque dans l’émission Club Dorothée sur TF1 (et non pas du shōnen manga City Hunter, écrit et dessiné par Tsukasa Hōjō), le film revient sur les aventures de Nicky Larson (Philippe Lacheau), le meilleur garde du corps qui soit doublé d’un détective privé hors-pair et d’un tombeur invétéré ! Il est appelé pour une mission à hauts risques : récupérer le parfum de Cupidon, qui rendrait irrésistible celui qui l’utilise. Notre homme sera accompagné de Laura (Elodie Fontan) aka la femme au marteau.

Tarek Boudali, Julien Arruti, Didier Bourdon ainsi que Pamela Anderson sont également de la partie. Côté scénario, nous retrouvons Philippe et Pierre Lacheau ainsi que Julien Arruti.

Une bande-annonce made in France

Première impression en découvrant la bande-annonce mise en ligne par Sony Pictures : le film est une comédie française débridée, il n’y a pas de doute là-dessus. Nicky Larson et le Parfum de Cupidon semble en effet très éloigné du manga original, ressemblant bien davantage à un long-métrage effréné so frenchy. Plaisir coupable de Lacheau peut-être ?

Nous pouvons en tous les cas assister à une bonne grosse dose d’action chargée d’humour et de lingerie sexy. Le tout au rythme de X Gon’ Give It To Ya de DMX, en accord parfait avec City Hunter pour le coup. Le trailer nous permet par ailleurs de découvrir, au-delà de Nicky, Laura et Mammouth, d’autres personnages secondaires comme Boudali ou encore Bourdon.

Nicky Larson et le Parfum de Cupidon sortira dans nos salles le 6 février 2019.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com