Mulan : Disney dévoile la première photo officielle du film

Disney continue de fouiller son catalogue d’animation pour en sortir des adaptations live. Et alors que le tournage de « Mulan » commence, on découvre une première photo du personnage…

« Vous n’êtes qu’une bande de femmelettes, mais envers et contre tout, je saurai faire de vrais hommes de vous… Comme un hoooooomme lalala »… vous connaissez la suite ! Mais ne vous emballez pas pour rien, le nouveau film Mulan en prises de vues réelles de Disney ne devrait contenir aucune chanson ! Ah, et pas de Mushu non plus, ça calme non ? Oui, il semblerait que le studio cherche à coller davantage à la vraie légende de Mulan que de sa version animée, moins réaliste forcément. Même s’il se murmure qu’une question de droit (de nombreux éléments du dessin animé et personnages secondaires n’appartenant plus à Disney, mais au producteur Jeffrey Katzenberg) pourrait être à l’origine de ces absences.

Un long-métrage dont le tournage a débuté ce lundi en Chine (une partie sera aussi tournée en Nouvelle-Zélande) sous la direction de la réalisatrice Niki Caro (La femme du gardien de zoo) et pour lancer les hostilités, Disney vient de publier un premier cliché de l’actrice chinoise Liu Yifei. Cette dernière aura été choisi à l’issue d’un casting titanesque où plus de 1000 candidates ont auditionné dans 5 continents différents. Autant dire qu’elle sait déjà à quoi ressemble un combat.

Combat qu’elle semble être prête à mener si l’on en croit le cliché. En kimono de combat et sabre à la main, la jeune fille n’est pas là pour rigoler et les Huns vont trouver à qui parler :

Un casting exceptionnel entoure Mulan

À ses côtés, la comédienne va pouvoir compter sur la présence de grandes stars asiatiques comme Jet Li qui jouera l’Empereur, Donnie Yen dans la peau du Commandant Tung, mentor de Mulan et Gong Li en puissante sorcière.

Mais aura-t-on droit à une adaptation réaliste jusqu’au bout des ongles ou une œuvre davantage dans la tradition des films de sabres chinois, ce qui collerait plutôt bien ici ? On penche néanmoins pour la première solution car on voit mal la réalisatrice se prêter à un exercice si délicat. Elle a déjà la lourde tâche de mener à bien cette histoire d’une jeune fille se déguisant en homme pour aller combattre les envahisseurs contre l’avis de son père et surtout, nous faire oublier qu’on ne chantera pas pendant le film.

Mulan sortira sur nos écrans le 25 mars 2020 et on a déjà hâte.

