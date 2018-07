Mowgli d’Andy Serkis sera finalement diffusé sur Netflix

Mowgli d’Andy Serkis est un projet dont on entend parler depuis trop longtemps. Tourné aux alentours de 2015, le film traîne dans les cartons depuis. La faute à l’autre version live de Disney réalisée par Jon Favreau, produite à la même période et sortie en 2016 dans les salles. Faire deux adaptations en même temps n’était pas non plus l’idée la plus brillante, surtout pour la Warner qui se doutait bien que Disney allait arriver à prendre toute la lumière. Maintenant les voilà dans une posture plus embêtante.

Nextflix à la rescousse

La solution ? Céder le film à Netflix puis les laisser se débrouiller. Deadline nous apprend que la plateforme de streaming a réussi à décrocher les droits mondiaux pour diffuser le film. Encore une fois Netflix joue au pompier de service pour aider un studio à se débarrasser d’un projet à propos duquel il a des doutes. Un arrangement qui convient aux deux. D’une part la Warner se retire une épine du pied, elle ne savait pas comment le film allait être reçu au cinéma. D’une autre part, Netflix pourra vendre du contenu exclusif avec un énorme casting et un titre sacrément évocateur pour le public. Lorsqu’on affiche un générique alignant les noms de Christian Bale, Cate Blanchett, Freida Pinto et Benedict Cumberbatch, il y a de quoi être fier d’avoir dans son catalogue le film en question – et ce même si la plupart d’entre eux ne fait que doubler des animaux.

Le petit souci c’est que ce format de sortie ne rendra pas justice au travail d’Andy Serkis. Très porté sur les technologies au cinéma (il est l’un des artisans de la montée en puissance de la performance capture), le néo-réalisateur a pensé son film pour la 3D. Le voir via Netflix ne rendra jamais justice entièrement à son travail. Nous devrons nous contenter de la performance capture, employée ici contrairement à la version de Disney. Voyons le verre à moitié plein…

Avant ce retournement de situation, la date de sortie était toujours fixée au 24 octobre 2018 chez nous. Pour le moment on ne sait pas quand Netflix décidera à le montrer. L’histoire, par contre, ne change pas. On suivra le jeune Mowgli (Rohan Chand), recueilli par une meute de loups dans la jungle. C’est aux côtés d’animaux, dont Baloo (Andy Serkis) et Bagheera (Christian Bale), qu’il va apprendre à survivre. Mais les hommes ne sont pas bien loin et il devra réinterroger ses origines humaines. Pour tout vous dire, on a un petit peu hâte de voir le résultat final. La bande-annonce montrée en mai dernier donnait clairement envie. On y voyait une version plus sombre et techniquement prometteuse avec un paquet de plans iconiques. Pour le plaisir, on se la refait ci-dessous :

