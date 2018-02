Michelle MacLaren à la réalisation de Cowboy Ninja Viking avec Chris Pratt

Et bien non ! C’est officiel, cet honneur a été attribué à Michelle MacLaren. Un simple coup d’œil à son portfolio suffit à impressionner, et à convaincre que l’adaptation des comics du même nom est entre de bonnes mains.

Michelle MacLaren, véritable vétérane

La réalisatrice a participé à la majorité des séries les plus populaires de ces dernières années. Figurant sur la liste : Game of Thrones, Breaking Bad et The Walking Dead. De 2000 à 2002, son nom est apparu dans le générique de 42 épisodes de The X-Files, en tant que productrice exécutive. Si le cinéma lui est plus étranger, MacLaren aurait dû écrire et diriger Wonder Woman si des divergences d’opinions ne s’étaient pas interposées entre elle et les studios.

Comment peut-on être cowboy, ninja et viking à la fois ?

Créés par le scénariste A. J. Lieberman et l’artiste Riley Rossmo, les dix numéros composant la saga sont parus d’octobre 2009 à novembre 2010 grâce à l’éditeur Image Comics.

Mêlant complot et science-fiction, l’histoire aborde le conditionnement humain mis en place par le psychologue Sebastian Ghislain. Travaillant pour une organisation gouvernementale, ce dernier crée une armée d’assassins schizophrènes pour une agence gouvernementale. Surnommés Triplets, trois personnalités distinctes leur sont transmises. Duncan est l’un d’entre eux, et est le personnage principal des comics. À lui seul, il canalise les aptitudes d’un cowboy, d’un ninja et d’un viking. Alors que le Gouvernement perd le contrôle des autres super-soldats, il est le seul à pouvoir arrêter ses confrères avant qu’il ne soit trop tard. Le héros sera interprété par Chris Pratt dans le long-métrage.

Le sujet de la programmation de l’esprit humain n’est pas inédit, et l’intrigue n’est pas sans rappeler la série télévisée de Joss Whedon intitulée Dollhouse. Rendez-vous durant l’été 2019 afin de déterminer si Michelle MacLaren parviendra à rendre l’expérience singulière.

