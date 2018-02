Michael Bay a un nouveau projet de film

Warner Bros. et DC Entertainement penseraient à Michael Bay pour réaliser un long-métrage centré sur le personnage de Lobo, projet dans les cartons depuis déjà une décennie !

L’anti-héros Lobo sera-t-il le prochain personnage de l’univers DC à avoir droit à son propre long-métrage ? C’est du moins ce qu’affirment nos collègues de The Wrap, qui dévoilent même un possible nom à la réalisation et pas des moindres : celui de Michael Bay !

DC veut son propre Deadpool

En effet, Warner Bros. et DC Entertainement feraient les yeux doux au cinéaste connu pour son amour pour les explosions. Un projet qui leur tient très, très à cœur : la rumeur dit que le film est dans les cartons depuis plus de dix ans ! Leur dessein ? Avoir leur propre Deadpool, soit un personnage fun et irrévérencieux à souhait.

Lobo semble alors bien convenir au cahier des charges. Personnage créé par Keith Giffen et Roger Slifer dans les années 80, ce colosse de l’espace aux pouvoirs titanesques s’exprime le plus souvent par un langage châtié. Mais est aussi connu pour être un grand amateur de la violence gratuite et des plaisirs de la drogue. Bref, un protagoniste totalement borderline qui pourrait bien trouver son public s’il est adapté sur grand écran.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com