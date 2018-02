Love Addict : Kev Adams accro aux femmes

Le trailer de Love Addict révèle Kev Adams en séducteur intrépide qui doit se soigner. Une fois de plus, l’acteur rempile pour une comédie bien à la Française !

Kev adams en serial lover

Kev Adams ou plutôt Gabriel, son personnage, a un problème : c’est un amoureux compulsif. Impossible de se contrôler, il passe son temps à séduire les femmes. Le moindre regard, geste ou sourire lui sont des invitations pour aborder des inconnues. Mais voilà que le jeu commence à le fatiguer et à lui causer des problèmes. Alors aux grands maux, les grands remèdes, il décide de faire appel à une experte pour le guérir de son obsession. Entre en scène Mélanie Bernier qui campe Marie-Zoé, une thérapeute hors du commun. Elle travaille pour l’agence « Minder » et le challenge ne semble pas lui faire peur. Marie-Zoé a une méthode qui décape. Elle ne va plus lâcher son patient et compte, coûte que coûte, le refroidir dans ses élans de séducteur.

En route pour une nouvelle comédie…

Il s’agit du premier film de Frank Bellocq, mais celui-ci connaît bien Kev Adams, car ils ont travaillé ensemble pour Amis publics et Soda. Le réalisateur a mis l’accent sur les jeux de mots, les mises en situation comiques, par exemple lorsque Marie-Zoé équipe Gabriel d’une ceinture électrique afin de lui envoyer des décharges lorsque ce dernier dérape. Enfin, on aperçoit dans la bande-annonce un Marc Lavoine guindé qui prête lui aussi à sourire. On ne sait pas encore si les situations rocambolesques donneront une comédie de haute voltige, mais la bande-annonce semble vouloir afficher cette promesse. Les dernières comédies avec Kev Adam à l’affiche n’avaient pas vraiment convaincu le public, reste à savoir si Love Addict échappera à cette malédiction.

Love Addict sortira en salle le 18 avril prochain.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com