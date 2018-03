Loro : Silvio Berlusconi vu par Paolo Sorrentino

Après La grande bellezza et Youth, le cinéaste Paolo Sorrentino a décidé de s’intéresser à de grandes figures.

Livrant un portrait du pape dans la série The Young Pope, il revient avec Loro sur la vie du très controversé Silvio Berlusconi. Son film, dont une première bande-annonce vient d’être diffusée, sortira en deux parties ; une le 24 avril en Italie, et la deuxième le 24 mai (pour le Festival de Cannes peut-être ?).

Silvio reste dans l’ombre

Dans ce court teaser de Loro, on ne peut pas dire que Berlusconi soit beaucoup mis en avant. Bien au contraire, ce dernier, incarné par Toni Servillo, reste en retrait, avec un unique plan de lui, de dos. L’important se situe davantage dans les dialogues tandis qu’on voit les jeunes femmes se succéder, dansant lascivement ou l’attendant dans un lit.

Une discussion où il est demandé à Berlusconi s’il pensait pouvoir être l’homme le plus riche du pays et à sa tête, et que tout le monde soit fou de lui. Ce dernier de répondre : « C’est exactement ce à quoi je m’attendais« . A cela s’ajoute une bande sonore oppressive qui promet encore quelque chose de grand de la part de Sorrentino.

