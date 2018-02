Lily-Rose Depp et Laetitia Casta, ensemble dans le prochain film de Louis Garrel

Voici une rencontre qui pique la curiosité : celle de Leatitia Casta et Lily-Rose Depp, réunies devant la caméra de Louis Garrel, qui prépare son second long-métrage en tant que cinéaste, Le Film Français.

Selon les informations déjà partagées, le film, romantico-dramatique, mettra en scène des héros au coeur brisé. Non content d’être derrière la caméra, Louis Garrel campera aussi le premier rôle. Vous en soupirez d’avance ? Nous aussi.

Réunion fantasmagorique

Le comédien/réalisateur avait déjà fait le coup en étant au premier plan de son premier long-métrage, Les deux amis. Son rôle de beau brun ténébreux stéréotypé à l’extrême avait exaspéré bien des critiques (à juste titre), mais avait au moins eu le mérite de souligner le charisme cabot de son comparse, Vincent Macaigne.

Mais au fond, peu importe : c’est bel et bien la réunion fantasmagorique des deux actrices citées plus haut qui interpelle. D’un côté, Leatitia Casta a une carrière des plus intéressantes (bien qu’à l’allure assez hasardeuse), entre biopic, drames et comédies. D’un autre, Lily-Rose Depp fait incontestablement partie de ces comédiens à suivre, ne serait-ce que pour vérifier la bonne émancipation de son statut « d’enfant de ». Reste à en savoir plus sur leur double fictionnel mais les informations tombent encore au compte-gouttes. Si bien qu’aucune date de sortie n’a même été suggérée par Wild Bunch, les distributeurs. Affaire à suivre…

