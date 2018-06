Les Tortues Ninja : un nouveau reboot en préparation

Leonardo, Donatello, Michelangelo et Raphael reviendront combattre des méchants et manger des pizzas dans un autre reboot de la franchise !

Sous l’impulsion de Platinum Dunes, la boîte de production de Michael Bay, Les Tortues Ninja ont eu le droit à deux nouveaux films live, des années après une première trilogie peu glorieuse dans les 90’s. Aucun des deux n’a fait réellement bonne impression, la faute à des scénarios faméliques et des metteurs en scène peu intéressants à la barre, en la personne de Jonathan Liebesman et Dave Green.

Paramount Pictures a visiblement compris que s’ils voulaient continuer à miser sur la franchise, il fallait prendre une décision pour proposer autre chose. La solution est toute trouvée : faire un reboot ! Selon The Hollywood Reporter, le studio a engagé le scénariste Andrew Dodge pour s’occuper d’un nouveau script. L’homme est très peu connu en France, n’ayant travaillé que sur des projets qui n’ont pas atterri chez nous comme Bad Words réalisé par Jason Bateman. Son objectif est de redémarrer (encore) la franchise sur de bonnes bases, en ne prenant absolument pas en compte tout ce qui a été fait dans les deux précédents films.

Platinum Dunes est toujours dans l’affaire pour produire et, on l’espère, ne pas commettre les mêmes erreurs. Si le premier avait bien marché avec 493,3 millions récoltés à travers le monde (pour un budget de 125 millions), le second était une franche déception financière (245,6 millions de recettes pour 135 millions de budget).

Ce reboot pourrait s’expliquer par la présence depuis l’année dernière de Jim Gianopulos à la présidence de la Paramount. Il s’était montré ambitieux lors de sa prise de fonctions, déclarant qu’il avait une nouvelle vision pour le studio basée à la fois sur l’exploitation intelligente des franchises en sa possession mais aussi du contenu totalement original. Les grands mots c’est bien mais nous, on ne croit que ce qu’on voit. Parce que, pour le moment, la seule chose potable à regarder du côté des Tortues, c’est la série d’animation diffusée dans les années 90 chez nous. Le choix du réalisateur sera déjà un premier indicateur de la future qualité du projet.

