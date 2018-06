Les Indestructibles 2 explose le box-office américain pour sa sortie !

14 ans d’attente. Les petits ont eu le temps de devenir grands mais, peu importe l’âge, cette suite était toujours attendue par le public. Sorti le 15 juin aux USA, le film a déjà affiché des résultats impressionnants au box-office. Pour ses premiers jours d’exploitation, il a permis de récolter 180 millions de dollars, loin des 70 millions du premier volet ! Il s’agit du meilleur démarrage de tous les temps pour un film d’animation. Jusqu’alors, c’était Le Monde de Dory qui détenait ce record avec 135 millions de dollars. Soit une belle différence 45 millions qui laisse Les Indestructibles 2 tranquille pour un moment avant d’être détrôné.

Si l’on regarde ces résultats sans s’en tenir uniquement aux films d’animation, Les Indestructibles 2 fait bonne figure en étant, rien de moins, que le meilleur démarrage sur le sol américain pour un film classé PG (dans le système de classification américain, un film PG est l’équivalent d’un film tous publics en France), devançant La Belle et La Bête qui avait fait des débuts tonitruants (170 millions de dollars). Le dernier né du studio Pixar se classe sans sourciller comme le 8ème meilleur démarrage de tous les temps aux USA, juste derrière Avengers : L’Ère d’Ultron (191 millions) et juste devant Captain America : Civil War (179 millions). Sur ce tableau, Le Monde de Dory est déjà loin, à la 26ème place.

Des débuts réjouissants aussi à l’international

Sorti dans seulement 26% des pays de son marché international, Les Indestructibles 2 signe des débuts réjouissants en récoltant 51,5 millions. Ce qui donne 231.5 millions en cumulant. Le film est entre autre sorti en Russie, Australie, Nouvelle-Zélande, dans les pays de l’Amérique Latine… Un petit quart dans lequel ne se trouve pas la majorité des gros pays européens, ni la Chine, ni l’Inde. Les résultats risquent d’être dans la même lignée, confirmant l’attente internationale autour de cette suite.

Maintenant que les premiers records sont tombés, il faut voir en fin de course où le film va se situer parmi les plus gros succès du box-office mondial. On le voit difficilement s’emparer de la première place et atteindre les 2,06 milliards Star Wars, épisode VII : Le Réveil de la Force mais pourquoi pas s’incruster dans le top 10 ? L’actuel dixième, Harry Potter et les Reliques de la Mort : Deuxième Partie, est à 1.3 milliards alors qu’il avait glané 169 millions lors de sortie aux USA. En se risquant à une petite comparaison et au jeu des pronostics, on peut miser sur un score supérieur. Réponse dans quelques semaines.

Pour découvrir le film de Brad Bird en France, il faut encore attendre jusqu’au 4 juillet prochain. En attendant vous pouvez découvrir notre critique juste ici ou jeter un oeil à notre interview de Brad Bird.



La bande-annonce :

