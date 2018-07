Les Gardiens de la Galaxie 3 : James Gunn a été écarté du film par Disney après des tweets

Même avec ses meilleurs démiurges, Disney ne plaisante pas. Selon nos confrères du site Hollywood Reporter, James Gunn, réalisateur pourtant acclamé pour son travail sur Les Gardiens de la galaxie, vient purement et simplement d’être remercié par le studio. Il n’aura donc pas l’occasion de chapeauter le dernier volet de la saga, comme l’a annoncé la major aux grandes oreilles vendredi 20 juillet à travers un communiqué. Morceau choisi :

La cause de cette funeste sortie ? La découverte d’anciens tweets irrespectueux pour ne pas dire scabreux et jugés indéfendables. Dans ces messages, postés entre 2008 et 2011, le cinéaste tournait en dérision des sujets lourds comme la pédophilie et le viol...

Des tweets voués à la polémique fraîchement ressortis à la surface par nos confrères du Daily Caller. Mais aussi par des personnages publics de l’extrême droite anti-James Gunn, l’intéressé ne s’étant jamais empêché de critiquer Donald Trump ouvertement. Aussi, l’accusé a pu écrire des propos assez consternants, à l’instar de ce message :

Des propos intolérables, avec ou sans second degré, qui passent encore moins à l’ère #MeToo et après l’affaire Harvey Weinstein. Le réalisateur a tenté de se défendre sur le réseau à l’oiseau bleu évoquant un passé de polémiste – qui serait aujourd’hui bel et bien révolu. Extrait :

1. Many people who have followed my career know when I started, I viewed myself as a provocateur, making movies and telling jokes that were outrageous and taboo. As I have discussed publicly many times, as I’ve developed as a person, so has my work and my humor.

— James Gunn (@JamesGunn) 20 juillet 2018