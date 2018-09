Les Animaux fantastiques 2 : qui est ce mystérieux personnage ?

La sortie du deuxième volet de la saga Les Animaux fantastiques approchant à grand pas, Warner a dévoilé, hier, le trailer final du film. Si la bande-annonce est tout ce qu’il y a de plus classique, nous introduisant l’histoire du film et ses personnages, elle a tout de même le mérite de confirmer une théorie que certains fans avaient déjà percée à jour : la présence de Nagini.

Le retour du serpent

En effet, dans la bande-annonce, nous pouvons voir que le personnage de Claudia Kim est capable de se métamorphoser en gigantesque serpent. Ensuite, nous pouvons apprendre que son prénom est en réalité Nagini, ce qui parlera à tous ceux qui sont familiers de l’univers d’Harry Potter puisque c’est aussi le nom du serpent-horcruxe de Voldemort.

Ceci confirme donc la théorie comme quoi le personnage de Claudia Kim serait en fait une Maledictus. Il s’agit d’une malédiction, ciblant les sorcières uniquement, et qui est transmise par la mère, ayant pour effet de transformer sa porteuse en bête monstrueuse. Si les Maledictus peuvent, dans un premier temps reprendre leur apparence d’origine, l’une des transformations est définitive pour le restant de la vie de la personne. Nous apprendrons donc à connaître Nagini alors qu’elle sert d’attraction dans un cirque parisien et avant qu’elle ne soit devenue le gigantesque reptile rampant aux côtés de Lord Voldemort.

Selon Claudia Kim, sa version du personnage sera différente de celle que nous connaissons déjà par le biais des précédents films :

Il va être intéressant de découvrir une autre personnalité de Nagini. Vous ne l’avez connue que comme Horcruxe. Dans ce film, c’est une femme géniale mais vulnérable, qui veut juste vivre normalement. Elle veut rester humaine et est donc bien différente du personnage que nous avons déjà vu.

Comme le montre la bande-annonce, Nagini devrait se lier avec le personnage de Croyance, incarné par Ezra Miller, qui est lui aussi victime d’une malédiction : il est un obscurial (un sorcier dont on a réprimé les pouvoirs et qui ne peut donc plus les contrôler).

Les Animaux fantastiques : Les crimes de Grindelwald sortira sur nos grands écrans français le 14 novembre prochain. Plus que quelques semaines à attendre donc, avant de retrouver l’univers magique d’Harry Potter.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com