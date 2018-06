Le trailer du documentaire sur Robin Williams va vous mettre les larmes aux yeux

Les âmes les plus sensibles devraient peut-être s’abstenir. HBO a dévoilé un premier trailer de son documentaire dédié à feu Robin Williams, humoriste et acteur de talent parti en 2014. Une première bande-annonce nappée de (bons) sentiments et de nostalgie qui ne laissera personne de marbre.

Peur de l’abandon et dépression

Avec Robin WIlliams Come Inside My Mind, la chaîne américaine a fait le choix de la biographie. On y suivra l’homme à ses débuts sur scène en tant que comique jusqu’à son suicide. Chapeauté par Marina Zenovich le documentaire abordera sans fard la peur du comédien d’être délaissé par le public et son entourage ainsi que sa dépression.

Ses plus proches amis et collaborateurs comme Steve Martin, Billy Crystal, Eric Idle, Whoopi Goldberg ou David Letterman, ainsi que quelques membres de sa famille à l’instar de son fils Zak Williams donneront de la voix. Sans oublier que Robin Williams himself participe au projet en commentant ici et là son parcours et les clichés rares que s’est procurée la documentariste.

Le documentaire a déjà été présenté en avant-première au festival du film de Sundance et a été couvert d’éloges par la critique. Le projet sera diffusé le 16 juillet sur le network américain et probablement en hexagone par la suite – du moins, on l’espère.

