Le Magicien d’Oz : Warner prépare un film d’animation

Cinq ans après Le Monde fantastique d’Oz, un nouveau long-métrage sur l’univers enchanté du magicien s’apprête à voir le jour. Warner développe actuellement un film d’animation qui devrait reprendre, sous un angle surprenant, les éléments majeurs du Magicien d’Oz.

L’histoire de Dorothy… Vue par son chien

Pour écrire ce projet, le studio a fait appel à Mark Burton. Habitué du cinéma d’animation, ce dernier a notamment signé les scripts de Madagascar, Wallace et Gromit : Le mystère du lapin-garou ou encore Shaun le mouton, le film. Le long-métrage sera une adaptation de Toto, roman pour enfants de Michael Morpurgo. Cet ouvrage retrace le voyage de Dorothy du point de vue de son chien.

Le projet devrait donc parler aux fans du Magicien d’Oz, que ce soit le roman original de Lyman Frank Baum publié en 1900 ou le chef d’oeuvre de Victor Fleming sorti en 1939. La comédie musicale est sans conteste l’adaptation la plus connue et la plus célébrée autour de cet univers. En 2013, Sam Raimi était revenu aux origines du pays enchanté avec Le Monde fantastique d’Oz. Cette production Disney, dans laquelle James Franco interprète le célèbre magicien, se déroule avant les aventures de Dorothy.

Dans le roman original, la petite fille et son chien Toto sont transportés du Kansas au pays d’Oz par une tornade. Pour retourner chez eux, ils doivent se rendre chez le magicien d’Oz, qui a le pouvoir d’exaucer leurs vœux. Dorothy n’a qu’à suivre une route de briques jaunes pour aller à la rencontre du magicien. Durant son périple, la jeune fille fera des rencontres pour le moins singulières et tentera d’échapper à la méchante sorcière de l’Ouest.

Pour le moment, l’adaptation de Toto ne bénéficie pas d’une date de sortie. Avec ce projet, Warner Bros. Animation ajoute un nouvel univers à son catalogue. Parmi les prochaines sorties du studio, on compte également La Grande Aventure LEGO 2. Cette suite, réalisée par Mike Mitchell, débarquera au cinéma le 20 février 2019. Warner prépare également The Billion Brick Race, spin-off autour des LEGO réalisé par Jorge R. Gutierrez (La Légende de Manolo). Enfin, une nouvelle adaptation du Chat chapeauté est aussi dans les tuyaux.

