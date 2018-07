La Reine des Neiges 2 : une star de Westworld au casting ?

Attendue au tournant, la suite du film d’animation le plus rentable de l’histoire du cinéma, concrétise un peu plus son casting.

Il y a ces films qui dépassent toutes les espérances et qui créent par la même occasion un succès planétaire triomphant. Parmi eux, un des films d’animation les plus connus et les plus populaires, La Reine des Neiges. Sorti en 2013, il a rapidement été classé numéro 1 au Box Office mondial et a, dans la foulée, dépassé en l’espace de quelques jours le milliard de dollars de recettes.

Les personnages emblématiques de cette histoire touchante, prennent vie grâce aux voix originales de Idina Menzel qui qui incarne Elsa et de Kristen Bell qui interprète Anna. S’il ne fait aucun doute que les deux femmes reprendront leurs rôles respectifs avec beaucoup d’amour, le casting pour trouver les voix des autres personnages est ouvert et déjà deux figures du petit écran sont sur le point de signer.

Parmi ces deux figures se trouvent Evan Rachel Wood, l’actrice au visage d’ange qui depuis deux ans incarne avec un fort tempérament Dolores, une des héroïnes principales de la série HBO à grand succès, Westworld. À ses côtés le très talentueux Sterling K. Brown, autre acteur à incarner un des personnages forts d’une série à grand succès, This is us. Même si il est fort probable que les deux artistes signent leur entrée dans l’usine à rêves, aucune information sur les personnages qu’ils incarneront n’a été divulguée.

Pour le moment, cette suite reste assez silencieuse sur ce qu’elle réserve. Le film sera de nouveau réalisé par Jennifer Lee, devenue entre temps la nouvelle directrice artistique des studios aux grandes oreilles et Chris Buck, qui avait également participé au premier volet.

Mais si vous êtes impatients de découvrir les nouvelles aventures glacées de la reine Elsa et de la princesse Anna, ainsi que de l’adorable bonhomme de neige Olaf, sachez que le succès du film est exploité à son maximum. Un spectacle joué à guichet fermé à Broadway reprend les aventures des deux sœurs tandis que le parc Disney World, à Orlando en Floride, fait sensation auprès des visiteurs avec une attraction en 3D.

La Reine des Neiges 2 est prévu dans les salles en Novembre 2019.

