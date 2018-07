La Nonne : le réalisateur a vu des fantômes sur le tournage

Apparue dans le dernier volet de la saga Conjuring en 2016, la nonne démoniaque hantera de nouveau les salles obscures françaises dès le 19 septembre prochain dans son film solo. Réalisé par Corin Hardy et produit par James Wan, le long-métrage a été tourné il y a quelques mois en Roumanie, dans des décors naturels, où des événements surnaturels s’y sont produits, si l’on en croit le réalisateur.

Une présence sur le tournage

C’est à l’occasion de la Comic Con de San Diego, qui se tenait il y a quelques jours, que Corin Hardy a dévoilé à nos confrères de CinemaBlend une histoire de fantômes qui fait froid dans le dos :

Nous tournions dans une ancienne forteresse roumaine, qui servait à l’époque d’entrepôt pour les missiles, un peu comme un bunker. Tout le monde était un peu sur les nerfs à cause de ça. Il y avait des tunnels noirs, dans lesquels on pouvait facilement se perdre. Et puis on a tourné une séquence dans ce qu’on a appelé le corridor des croix, qui faisait des centaines de mètres de long et qui était très très sombre

a confié le réalisateur avant d’ajouter :

Pendant le tournage de la séquence, je n’étais pas dans le champ, j’étais dans une espèce de pièce très sombre et j’ai aperçu deux autres membres de l’équipe un peu plus loin dans la pièce, je pensais qu’il s’agissait de preneurs de son. Je leur ai dit bonjour et je me suis installé pour regarder les moniteurs. Une demi-heure plus tard, je me suis retourné vers eux et je leur ai demandé s’ils avaient vu ça, et il n’y avait personne. Il n’y avait jamais eu personne en fait, pourtant je peux jurer les avoir vu entrer (…) je me dis que c’était peut-être des soldats roumains, qui observaient le tournage…

Alors coup de com’ ou véritable expérience surnaturelle pour le réalisateur ? À vous de vous faire votre petite idée !

Quoiqu’il en soit, La Nonne vous donne rendez-vous dans les salles le 19 septembre prochain. Nous retrouverons Demian Bichir et Taissa Farmiga dans les rôles d’un prêtre et d’une novice, qui seront chargés d’enquêter sur une mystérieuse affaire de suicide d’une jeune nonne. Risquant leur vie, les deux ecclésiastiques devront affronter une force maléfique qui bousculera leur foi et menacera de détruire leur âme.

On en frissonne déjà !

La bande-annonce :

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com