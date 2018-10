La Nonne est désormais le plus gros succès de la franchise Conjuring

Avec déjà 330 millions de dollars de recettes engrangés dans le monde, La Nonne devient le plus gros succès de la saga horrifique Conjuring.

Dire que les fans de la saga Conjuring attendaient La Nonne avec impatience serait un euphémisme. Troisième spin-off en date après deux volets consacrés à la poupée Annabelle, La Nonne réalisé par Corin Hardy et produit par James Wan, nous renvoie aux origines du démon Valak, apparu dans le second volet de Conjuring dans lequel il tourmentait Estelle Warren (Vera Farmiga).

Après deux premiers spin-offs consacrés à la démoniaque Annabelle qui avaient respectivement récolté 257 et 306 millions de dollars à travers le monde et deux chapitres de Conjuring qui avaient terminé leurs courses aux alentours de 320 millions , La Nonne a mis tout le monde d’accord en devenant tout simplement le plus gros succès de la saga en engrangeant 330 millions de billets verts à travers la planète (pour un budget estimé à 22 millions).

Évidemment, son exploitation en salles n’est pas encore terminée et selon les premières estimations, La Nonne devrait terminer son parcours à 350 ou 360 millions de dollars, ce qui lui permettrait de dépasser Sans un Bruit (334M$), le gros hit horrifique de cette année. S’il dépasse les 351 millions d’Hannibal, La Nonne pourrait également se placer à la cinquième place des plus gros succès horrifiques de tous les temps derrière Ça (700M$), Je suis une légende (585M$), Les dents de la mer (470M$) et L’exorciste (402M$).

En France, La Nonne domine également le box-office et a déjà atteint les 921 851 spectateurs 11 jours d’exploitation. Le film dépassera le million d’entrées dans quelques jours en dépit de critiques très moyennes.

Pour ne pas laisser le public souffler, un nouvel opus d’Annabelle est en route et arrivera dans les salles obscures en juillet 2019. Un troisième volet de Conjuring devrait également voir le jour dans les prochains mois de même qu’un spin-off sur le Crooked Man, apparu dans Conjuring 2.

Nous ne sommes pas au bout de nos peines !

