La Famille Addams : Christina Ricci est partante pour un nouveau film !

Avec ses cheveux noirs de jais, sa peau pâle et son délicieux cynisme, Mercredi Addams a marqué toute une génération. Christina Ricci, qui l’a interprétée pendant deux films entre 1991 et 1993, ne serait pas contre retrouver ses tresses ! Lors d’une récente interview donnée à nos confrères de Cinema Blend, elle a déclaré :

Je suis totalement partante pour un nouveau film La Famille Addams ! N’importe quand !

Bien sûr, mis à part le futur film d’animation attendu en 2019 qui mettra en scène Charlize Theron et Oscar Isaac, aucun reboot ou remake de La Famille Addams n’a été annoncé. Mais avec un tel matériau de base né des illustrations de Charles Addams dans les années 30, on imagine mal les studios se priver d’un nouveau long-métrage un jour. Quelques fans avaient d’ailleurs émis l’idée que Christina Ricci pourrait reprendre le rôle de Morticia et ainsi succéder à la sublime Anjelica Huston. Mais on avoue qu’on serait également curieux de retrouver les acteurs dans la peau des personnages 30 ans après.

Peut-être la déclaration de Christina Ricci donnera-t-elle des idées aux studios pour déterrer la franchise ?

En attendant, on se donne rendez-vous en octobre 2019 pour découvrir le film d’animation consacré à la famille gothique la plus célèbre de la planète. Oscar Isaac prêtera sa voix à Gomez, Charlize Theron à Morticia et Mercredi et Pugsley seront interprétés par Chloë Grace Moretz et Finn Wolfhard.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com