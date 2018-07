La Belle et le Clochard : Justin Theroux dans le live action

Avec sa carrière assez inégale qui lui a permis de très bons rôles comme des rôles insignifiants, Justin Theroux est une figure connue du cinéma Hollywoodien. Alors qu’il s’est largement fait remarquer pour son rôle d’Adam dans Mulholland Drive de David Lynch, sorti en 2001, c’est dernièrement que l’acteur a pris ses lettres de noblesse sur le petit écran en incarnant Kevin Garvey dans la très bonne série The Leftovers de Damon Lindelof.

Depuis, l’acteur de 46 ans semble multiplier les projets. Après son rôle dans Star Wars, épisode VIII: Les Derniers Jedi et dans Mute, une production de science-fiction de Netflix, l’acteur américain vient de signer chez Disney pour leur prochain live-action, La Belle et le Clochard. Il y doublera un des rôles principaux, celui du célèbre chien bâtard, Clochard, dont Lady, la cooker anglaise tombe amoureuse.

Justin Theroux rejoint donc l’actrice Ashley Jensen, qui a été annoncée il y a tout juste quelques jours. Bien que, pour le moment, aucun autre détail n’a été révélé on sait que cette dernière n’incarnera pas Lady mais Jackie, une autre chienne proche du cooker anglais. Le film sera réalisé par Charlie Bean a qui l’on doit, dernièrement, Lego Ninjago, le film, produit par Brigham Taylor et scénarisé par Andrew Bujalksi.

Un dessin-animé culte

Sorti en 1955, La Belle et le Clochard est un classique des studios et marque un véritable tournant dans la filmographie de l’industrie à la célèbre souris car c’est leur premier film à être tourné en format cinémascope. Avec une des plus célèbres scènes du cinéma (les spaghettis !), le long-métrage est un film d’amour qui mêle bons sentiments et messages de tolérance.

Ce projet devrait être réalisé pour la plateforme de streaming made in Disney, dont le lancement est prévu courant 2019. Quatre à six films par an y seront diffusés dont ce dernier. La plateforme, qui vise à concurrencer Netflix, devra également disposer de contenus appartenant à Disney tels que Pixar, Marvel et Star Wars qui seront, par la suite, exclusivement sur la plateforme. La décision de publier un tel projet à grande échelle sur le service donne un aperçu de l’investissement de l’usine à rêves dans sa plateforme de programmes à la demande.

Cela n’aura sûrement échappé à personne, les studios aux grandes oreilles ont, depuis quelques années, mis en place la restauration de leurs plus grands classiques d’animation en live-action. Avec des images en prises de vues réelles, les studios font revivre les plus grands héros de notre enfance. Si parfois la tentative de faire un film original échoue car les long-métrages ne restent que des copier-collers des long-métrages d’animation, comme c’est le cas pour Cendrillon, ils prennent certains risques en proposant une relecture de l’histoire comme c’est le cas pour Maléfique, qui épouse le point de vue de la méchante emblématique de La Belle au bois dormant.

Le tournage de La Belle et le Clochard devrait débuter entre la fin d’année et le début d’année 2019.

