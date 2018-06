Kick-Ass : Chloë Grace Moretz ne souhaite plus interpréter Hit Girl

Si elle adore le premier “Kick-Ass”, Chloë Grace Moretz n’a jamais caché sa déception vis-à-vis du second épisode. Si Matthew Vaughn a récemment déclaré qu’il préparait un reboot, la comédienne a de son côté fait comprendre qu’elle ne comptait pas renfiler le costume de Hit-Girl.

Chloë Grace Moretz, l’interprète de Hit-Girl dans Kick-Ass, ne garde pas vraiment un bon souvenir du deuxième épisode. Alors que le réalisateur et producteur Matthew Vaughn espère relancer la franchise d’ici peu, la comédienne a laissé entendre qu’elle ne voulait pas reprendre le rôle qui l’a rendue célèbre.

Révélée au grand public en 2010 avec le premier volet de Kick-Ass, Chloë Grace Moretz est récemment revenue sur la franchise initiée par Matthew Vaughn. De passage au festival de Princetown aux Etats-Unis, la comédienne a notamment déclaré :

J’adore la franchise. Je trouve que le premier film était vraiment spécial. Mais j’aurais aimé que le second soit géré un peu différemment.

Citée par Ecran Large, la jeune actrice de 21 ans, à la filmographie déjà très impressionnante, a ensuite ajouté :

Le 2ème film n’a pas forcément donné une bonne représentation de l’histoire. Étant moi-même fan de Kick-Ass, j’en ai été la première déçue. Pour moi, il n’y a que le premier film qui compte.

Cette mauvaise expérience a visiblement découragé Chloë Grace Moretz à l’idée de reprendre le rôle de Hit-Girl une troisième fois. La comédienne a affirmé à ce sujet :

Bien que j’adore le personnage de Hit-Girl, je pense qu’elle vit et survit dans Kick-Ass et je voudrais plutôt me souvenir d’elle comme ça. Je veux que tout le monde la garde à l’esprit comme elle est dans Kick-Ass. Donc je ne pense pas qu’il y aura un Kick-Ass 3, du moins je ne pense pas que Hit-Girl sera dedans.

Un reboot pour Kick-Ass et Hit-Girl ?

Si Chloë Grace Moretz n’est pas emballée à l’idée de continuer l’aventure, la jeune super-héroïne ultra violente pourrait tout de même faire son retour au côté de Kick-Ass. Toujours très attaché à cette franchise, et ce malgré la déception du deuxième épisode, Matthew Vaughn espère pouvoir la rebooter. Dans un entretien accordé à Empire, le cinéaste a déclaré :

Nous allons rebooter Kick-Ass et Hit Girl. Regardez ce que fait Mark Millar dans les comics pour avoir des indices. J’adore la franchise, je pense que le premier film était très spécial. J’aurai espéré que le deuxième prenne une tournure différente.

Il va semble-t-il falloir attendre avant de voir les deux super-héros new yorkais faire leur retour au cinéma, au vu de l’emploi du temps du réalisateur. Pour le moment, Matthew Vaughn plancherait en effet sur un troisième épisode de Kingsman. Il est par ailleurs producteur de Rocketman, le biopic sur Elton John porté par le comédien Taron Egerton. La sortie du film est d’ores et déjà prévue pour le 17 mai 2019 aux Etats-Unis. Vaughn produit également I am Pilgrim, le prochain thriller de James Gray actuellement en pré-production.

Quant à Chloë Grace Moretz, son absence dans la franchise Kick-Ass ne devrait pas vraiment nuire à sa carrière. Le 7 novembre prochain, la comédienne sera à l’affiche du remake de Suspiria, signé Luca Guadagnino. Dakota Johnson, également à l’affiche de Suspiria, a récemment expliqué avoir été bouleversée par le tournage. Chloë Grace Moretz prêtera par ailleurs sa voix à Mercredi Addams dans le film d’animation La Famille Addams. Ce dernier est attendu en octobre 2019 aux Etats-Unis.