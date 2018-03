Kevin Feige : Captain Marvel sera un film d’action à la sauce 90′

Une super-héroïne en tête d’affiche

Alors qu’Avengers 3 : Infinity War de Joe Russo et Anthony Russo sortira le 25 avril prochain, Captain Marvel d’Anna Boden et Ryan Fleck fera son entrée le 6 mars 2019. L’excitation est donc à son comble avec tous ces héros qui n’ont de cesse d’envahir les salles obscures en déferlant sur grands écrans ! Les Avengers et leurs alliés vont montrer au monde qu’ils sont prêts à tout sacrifier pour neutraliser le redoutable Thanos. Brie Larson poursuit de son côté son tournage de Captain Marvel. MCU mise gros sur cette toute première super-héroïne qui portera à elle seule le film !

Un Nick Fury aveuglé

Situé dans les années 90, le film nous offrira la première rencontre entre Nick Fury (Samuel L. Jackson) et les supers-héros. C’est en tous les cas ce qu’a déclaré Kevin Feige à Entertainment Weekly :

Nous voulions explorer une période située avant que Nick Fury soit au courant de l’existence d’un quelconque super-héros et des choses hallucinantes qui se passent dans le monde. Quand Nick rencontre Tony Stark (Robert Downey Jr. alias Iron Man) pour la première fois, il lui dit faire partie d’un univers beaucoup plus grand. Fury n’est simplement pas encore au courant. Nous voulions revenir à cette période et clarifier le fait que Carol Danvers était le premier super-héros qu’il n’ait jamais rencontré.

Un scénario particulier

Captain Marvel pourrait devenir une héroïne très particulière dans ce contexte des années 90. Le film rendra en tous les cas hommage aux films d’action de cette belle décennie !

Il ne s’agit pas nécessairement d’aspects précis du scénario. Plutôt de quelques éléments d’action comme on peut en voir dans Terminator 2 : le Jugement Dernier. Nous retrouverons ce côté iconique. Ce feeling si particulier qu’offrent les scènes de baston de rue, de poursuites en bagnoles, etc. Ceci étant, la majorité du film se passe dans l’espace, comme nous pouvions nous y attendre pour Captain Marvel.

Danvers prend du galon !

Non, Carol Danvers ne fera pas équipe avec un cyborg venu du futur. Mais le film sera légèrement plus graveleux que ce qu’offre habituellement l’univers Marvel. Beaucoup d’humour donc, et de clins d’œil aux années 90. Feige avait par ailleurs précédemment annoncé que Captain Marvel deviendrait le personnage le plus puissant du MCU. Larson avait quant à elle confié être très drôle dans son rôle. Nous avons également découvert récemment le costume de la belle, visiblement en accord avec celui de Mar Vell, le premier Captain Marvel apparu sous la plume de Stan Lee en 1967 (incarné par Jude Law). Pour rappel, Carol Danvers ne porte le nom de Captain Marvel que depuis 2012.

Alors, votre avis sur ce choix d’orientation 90′ ?

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com