Jumanji reprend la première place du box-office nord-américain

Le film de Jake Kasdan, Jumanji : Bienvenue dans la jungle, qui met notamment à l’affiche Dwayne Johnson, a rapporté 11 millions de dollars ce week-end pour sa septième semaine d’exploitation et un total de 352,4 millions de recettes.

Avec cette remontée de Jumanji, Le labyrinthe : le remède mortel, chute donc à la deuxième place du classement. Le troisième et dernier volet de la saga de science-fiction réalisé par l’Américain Wes Ball, a généré 10,2 millions, pour un total de 39,8 millions en deux semaines.

Winchester, film d’horreur où l’Australien Jason Clarke incarne un psychiatre imaginaire appelé à la rescousse par Sarah Winchester, l’héritière du fabricant d’armes éponyme, pour évaluer sa santé mentale et sa terreur des fantômes, complète le podium. Le film de Michael et Peter Spierig a rapporté 9,2 millions de dollars pour son premier week-end.

En quatrième position avec 7,8 millions on retrouve The Greatest Showman, l’histoire du magicien P.T. Barnum interprété par Hugh Jackman. En sept semaines, le film a généré 139,8 millions de recettes. Hostiles, un western aux teintes progressistes porté par l’acteur Christian Bale, chute de la 3e à la 5e place pour sa septième semaine sur les écrans, avec 5,5 millions de dollars ce week-end et 21,2 millions au total.

Voici la suite du Top 10 :

6 – Pentagon Papers : 5,2 millions (67,2 millions depuis sa sortie)

7 – Horse Soldiers : 4,7 millions (37,3 millions depuis sa sortie)

8 – Criminal Squad : 4,7 millions (36,3 millions depuis sa sortie)

9 – La forme de l’eau : 4,3 millions (44,6 millions depuis sa sortie )

10- Paddington 2 : 3,1 millions (36,3 millions depuis sa sortie)

