Joss Whedon ne va finalement pas réaliser Batgirl

Avant de rejoindre l’univers Marvel en dirigeant les deux volets d’Avengers, l’homme avait déjà travaillé pour la firme aux grandes oreilles. En effet, il a écrit le scénario de Toy Story et d’Atlantide, l’empire perdu sorti en 2001. Son écriture pour le premier long-métrage d’animation en images de synthèse signé Pixar, lui a d’ailleurs valu une nomination aux Oscars. L’Américain a également réalisé une adaptation d’une pièce de Shakespeare, intitulée Beaucoup de bruit pour rien. À cette occasion, il s’est entouré de certains de ses acteurs fétiches comme Alexis Denisof (Dollhouse) et Amy Acker (Angel).

Malgré ses 1,4 milliards de dollars rapportés par les recettes internationales, Avengers : L’ère d’Ultron, est victime de critiques particulièrement acerbes. Si certains spectateurs blâment les studios d’avoir interféré dans les décisions de Whedon, d’autres se ruent sur le compte Twitter du réalisateur. Ce dernier prend alors une pause et quitte les réseaux sociaux pendant un temps.

Quand l’imagination joue des tours à Joss Whedon

En avril 2017, l’homme dévoile sa prochaine production : un long-métrage basé sur Batgirl. Adieu Marvel et Disney, bonjour l’Univers DC et Warner Bros. Aux vues des antécédents de Joss Whedon quant à l’écriture de femmes fortes, il semble plus que prédisposé pour rendre hommage à cette héroïne délaissée.

Tandis que le personnage est apparu dès 1961, il n’a jamais eu le droit à un film qui lui soit entièrement dédié. Pourtant, l’acolyte de Batman est apparue dans de multiples œuvres cinématographiques et télévisuelles. Parmi elles : Batman : la série animée en 1992, et le très controversé Batman & Robin où Barbara est jouée par Alicia Silverstone (Mise à mort du cerf sacré). Éternellement dans l’ombre de la chauve-souris, Batgirl ne semble être que son faire-valoir.

Si l’idée de cette adaptation est simplement née d’une conversation banale, la suite fut un peu plus… corsée. Effectivement, une rumeur affole les médias après plusieurs mois de silence. Le réalisateur aurait été renvoyé suite à l’accueil glacial réservé à Justice League. L’information est niée en bloc par une source non-identifiée en novembre dernier.

Cependant, les spectateurs avaient raison de s’inquiéter puisque Joss Whedon vient de révéler qu’il met les voiles. Pourquoi ? Car sa muse semble l’avoir abandonné.

« Batgirl » est un projet tellement passionnant, et Warners/DC sont des partenaires si collaboratifs et encourageants, qu’il m’a fallu des mois pour réaliser que je n’avais pas d’histoire. Je suis reconnaissant envers Geoff et Toby, ainsi qu’envers tout ceux qui ont été si accueillant à mon arrivé, et aussi terriblement compréhensifs quand j’ai… Hum, est-ce qu’il existe un mot plus sexy pour « échoué » ?

Vous l’avez compris, son retour dans les salles obscures n’est pas pour demain. Pour le moment, aucune déclaration n’a été faite concernant son ou sa remplaçant(e). Ne serait-ce pas le projet idéal pour contrebalancer l’omniprésence masculine dans la fonction de réalisateur ?

En attendant que la situation s’éclaircisse, vous retrouverez la prochaine adaptation DC lors des fêtes de fin d’années. Aquaman mettra en scène Jason Momoa (Frontier) dans le rôle d’Arthur Curry, ainsi que Amber Heard (Danish Girl) et Nicole Kidman (Big Little Lies).

