Jordan Peele : bientôt un nouveau film

Jordan Peele, le réalisateur de Get Out devrait commencer le tournage de son second film courant 2018.

Acclamé par la critique pour Get Out l’année dernière et fort de ses 255 millions de dollars au box office mondial, Jordan Peele a reçu 3 nominations aux Oscars : Meilleur Film, Meilleur Réalisateur et Meilleur Scénario original. Sans oublier que Daniel Kaluuya a lui aussi été nommé dans la catégorie Meilleur Acteur.

Succès commercial et critique

Un gros succès commercial et critique, ainsi que des nominations aux Oscars ? Il n’en fallait pas plus pour convaincre Jordan Peele de se lancer dans un second long-métrage !

Pour rappel, Jordan Peele avait signé un contrat avec Universal Pictures, et il a maintenant confirmé à nos confrères de The Hollywood Reporter que son projet était de tourner son nouveau film cette année.

Je suis en train de l’écrire, et je dirigerai pour Universal cette année. J’essaie juste de me divertir à nouveau.

a-t-il dit à propos de son prochain film. Avant d’ajouter :

Une chose est sûre, c’est que le film se situera entre le thriller, l’horreur et l’action, avec une intrique amusante, ce que j’adore. Cette combinaison est ma préférée. Donc, je pense que ça devrait ressembler à Get Out. Cela dit, je veux faire un film complètement différent. Je ne souhaite pas aborder les problèmes raciaux dans le prochain.

On sait donc avec certitude que Jordan Peele bosse sur le script et on a plus ou moins une date de tournage, il ne faudra pas attendre longtemps avant d’avoir des infos supplémentaires concernant l’intrigue et le casting.

D’autre part, Jordan Peele a déjà dit qu’il envisageait une suite à Get Out, mais le projet en question ne semble pas décoller pour l’instant…

