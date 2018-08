It Follows : le réalisateur planche sur un nouveau projet horrifique

Vous n’avez pas terminé d’entendre parler de David Robert Mitchell. L’une des nouvelles têtes du cinéma horrifique, découverte avec le fabuleux It Follows, va revenir au cinéma horrifique après un Under The Silver Lake bien différent. Cette quête labyrinthique, dans un Los Angeles onirique, est à découvrir actuellement au cinéma. Il est tellement difficile d’en parler, de le décrire, que le mieux reste encore de se faire sa propre idée pour savoir si l’on adhère ou pas à l’expérience.

Son prochain projet s’appelle They Hear It et il ne va pas le réaliser mais se contenter de seulement rédiger le script. C’est un certain Julian Terry qui en prendra les commandes, en toute légitimité puisqu’il est déjà derrière le court-métrage sur lequel sera basé le film. Legendary Pictures a adoré le résultat et a sécurisé les droits au début de l’été. L’histoire racontera comment une mystérieuse présence appelée The Sound a des effets néfastes sur quiconque l’entend. Les principaux menacés seront surtout les enfants, dans un pitch qui va flirter avec le Ça de Stephen King. They Hear It rappelle vaguement le concept de It Follows, avec ces adolescents guettés par une menace qui avait une autre forme.

Avec David Robert Mitchell au script, on espère que ce point de départ va servir à développer des thématiques plus profondes, comme ce fût le cas dans It Follows et ce qui rend, en général, le cinéma horrifique terriblement intéressant. À la manière d’un John Carpenter par exemple, toujours le maitre absolu dans ce domaine. C’est la première fois que nous allons voir David Robert Mitchell ne pas assurer la réalisation d’un script qu’il a signé. Depuis ses débuts, il a toujours eu la double casquette sur ses projets et n’a rien fait pour quelqu’un d’autre. Julian Terry, lui, réalisera pour la première fois un long-métrage après s’être fait la main sur un format plus court.

Il est encore trop tôt pour avoir des informations sur le casting ou un tournage.

En attendant, vous pouvez toujours découvrir Under the Silver Lake dans les salles. La bande-annonce :

